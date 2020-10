Mexico als verplicht nummertje voor beginnend bondscoach De Boer: ‘Liever volle trainingsweek’

,,Idealiter had ik niet tegen Mexico gespeeld, dan hadden we een wat rustigere aanloopfase. Ik heb weleens een betere voorbereiding gehad.”



De Boer selecteerde 24 spelers. Hij had ook meer voetballers kunnen oproepen, voor het eerste duel met Mexico. ,,Maar deze jongens spelen allemaal in topcompetities. Ze weten wat er gevraagd wordt en kunnen dit aan. We hebben met het belang van Nederlands elftal te maken, maar weten ook dat ze nog een heel seizoen voor de boeg hebben. Dus dat houden we ook in ons achterhoofd. Jong Oranje zit ook in een bubbel, ik denk dat we daar ook uit kunnen putten, mocht het nodig zijn.”