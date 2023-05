Michael Reiziger volgt Erwin van de Looi op als coach van Jong Oranje

,,Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg. Het is een geweldige mogelijkheid om te gaan werken met de grootste voetbaltalenten van ons land. Ik heb natuurlijk veel met jonge voetballers gewerkt, dus die ervaring sluit perfect aan. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om presteren, dus we gaan er alles aan doen om succesvol te zijn. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan", laat Reiziger weten op de website van de KNVB.

Reiziger is momenteel assistent-coach van Ajax, maar kondigde eerder al zijn vertrek na het huidige seizoen aan. Reiziger wilde namelijk op eigen benen staan en was dan ook teleurgesteld dat Ajax na het ontslag van Alfred Schreuder koos voor John Heitinga in plaats van voor hem. ,,Ik zei tegen John Heitinga: ik ben even boos, maar we gaan samen proberen het op de rit te krijgen", zei hij daarover in deze krant.