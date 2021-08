Michel Vlap eindelijk speler van FC Twente: ‘Ik wil niet zeggen dat ik mislukt ben’

Al 41 jaar trainer Dick Advocaat krijgt oeuvre­prijs bij Rinus Michels Awards, unieke trilogie Ten Hag

9 augustus Dick Advocaat heeft voor al zijn verdiensten in de voetbalwereld een oeuvreprijs gekregen. De 73-jarige Hagenaar kon de prijs vandaag bij de uitreiking van de Rinus Michels Awards niet zelf in ontvangst nemen. Hij is met de nationale ploeg van Irak op trainingskamp in Marbella.