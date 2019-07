Michel Vlap krijgt zijn droomtransfer naar Anderlecht

Doorbraak

De belangstelling van Anderlecht ontstond in de loop van vorig seizoen, waarin Vlap zijn definitieve doorbraak kende. De aanvallende middenvelder scoorde liefst zestien keer in de eredivisie. Ook gaf Vlap zes assists.

Wekenlang steggelden Heerenveen en Anderlecht vervolgens over de vraagprijs. Heerenveen wees op de sportieve meerwaarde van Vlap, een kind van de club en regio bovendien, en niet in de laatste plaats: zijn nog driejarige contract in het Abe Lenstra-stadion. Omgekeerd had Heerenveen simpelweg de miljoenen voor Vlap nodig. De selectie moet op meerdere plekken worden versterkt.