Michiel Kramer voorkomt met late goal droomstart voor Rick Kruys bij FC Utrecht

Ach, wat waren Rick Kruys en consorten dicht bij de zege waar zo naar werd gesnakt na hectische weken bij FC Utrecht, met onder meer het ontslag van René Hake en het doorschuiven van Kruys als hoofdtrainer tot aan het einde van het seizoen. Een rake kopbal van Michiel Kramer ver in blessuretijd verstierde het feestje, terwijl RKC in de tweede helft nauwelijks wat had gecreëerd.

Kruys beloofde een paar wijzigingen door te voeren bij zijn eredivisiedebuut en voegde daad bij woord. Hij haalde de onder Hake de laatste weken steevast gepasseerde Willem Janssen, Simon Gustafson én Othmane Boussaid van stal. Voor de 35-jarige Janssen, die over minder dan drie maanden aan zijn klus als technisch manager van VVV-Venlo begint, was het zijn 250ste officiële duel voor Utrecht, een mijlpaal die hij graag nog wilde behalen voor het einde van zijn carrière.

Waar hij snel stopt, daar begon interim-trainer Kruys dus aan zijn eredivisiecarrière als coach. Hij werd met zijn 36 jaar de jongste eindverantwoordelijke bij Utrecht sinds Han Berger. Michael Silberbauer zat voor het eerst als assistent-trainer op de bank naast Kruys en ‘klankbord’ Dick Advocaat keek vanaf de Waalwijkse tribunes toe, naast onder andere grootaandeelhouder Frans van Seumeren.

Volledig scherm Rick Kruys en Michael Silberbauer. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Aanvankelijk leek er niet direct sprake van een schokeffect. Na zeven minuten kopte Melle Meulensteen raak namens RKC, maar de video-arbitrage greep in na het constateren van duw- en trekwerk van ex-Utrecht-spits Kramer. Dat gaf Utrecht lucht in een lastige beginfase. Wat opviel daarna was hoe de ploeg van Kruys geleidelijk de regie overnam – en ook behield. Duidelijk is dat Utrecht op zoek is naar meer constantheid in wedstrijden, waar het de laatste weken onder Hake aan ontbrak.

Juist de man die zich in die moeilijke fase onder Hake voetballend wel onderscheidde, middenvelder Quinten Timber (20), gaf Kruys vanavond in Waalwijk het zetje dat hij wel kon gebruiken. Na een slim balletje van Gustafson schoot Timber hard raak. Dat was vlak na een aardige kans van RKC-aanvaller Jens Odgaard. Even later maakte Janssen een fraai doelpunt, maar zag dat afgekeurd worden wegens buitenspel.

Zonder groots te spelen behield Utrecht bijna de hele wedstrijd controle en gaf het vrijwel niks weg. Kruys snapt ook wel: in die paar wedstrijden die hij krijgt als hoofdtrainer zijn resultaten heilig. Kruys schroomde dan ook niet de pot dicht te houden in het laatste halfuur, een door zijn klankbord Advocaat omarmde tactiek. Dat leek uit te draaien op een zege bij zijn eredivisiedebuut, maar dat was buiten Kramer gerekend. Zo bleef het bij een schamel puntje.

