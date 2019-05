Milieustraat Breda geopend: aanhang NAC doopt straat Rat Verlegh Stadion om na degradatie

Teleurstel­ling, maar ook berusting bij PSV na prijsloos seizoen

13 mei Het eerste prijsloze seizoen in vijf jaar. Dat wordt de eindbalans voor PSV in 2018-2019. Het 1-0 verlies tegen AZ was gisteren exemplarisch voor een moeizame tweede helft van het seizoen. Toch is PSV ook slachtoffer geworden van zijn succes vóór de winterstop.