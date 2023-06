Miljoenentransfer voor NEC-aanvaller Ibrahim Cissoko: Toulouse shopt weer in de eredivisie

De snelle dribbelaar moest het in het afgelopen seizoen onder trainer Rogier Meijer voornamelijk met invalbeurten doen, waarin hij twee keer scoorde. De in Nijmegen geboren Cissoko speelde eerst in de jeugdopleiding van aartsrivaal Vitesse. In 2016 stapte de voetballer met roots in Guinee over naar de club uit zijn geboortestad. Cissoko maakte iets meer dan een jaar geleden zijn eredivisiedebuut.