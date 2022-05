Mino Raiola had de allure van een filmster, al konden bestuurders vaak zijn bloed wel drinken

In zijn eigen, karakteristieke taalgebruik liet Carmine ‘Mino’ Raiola voor het laatst van zich horen, op donderdag 28 april, twee dagen voor zijn dood. ,,Hoe het met mijn gezondheid gaat? Ik ben pissed off dat ze me voor de tweede keer in vier maanden tijd dood verklaren’’, schreef Raiola op Twitter, woedend over de voorbarige mediaberichten dat hij zou zijn overleden.