‘Misschien niet de Ajax-manier, maar we hebben wel drie punten’

De Jong was na de enerverende topper ‘blij en ook opgelucht ‘ dat Ajax met tien man nog terugkwam. ,,Het zag er niet naar uit na de rode kaart en de gelijkmaker. Gelukkig kregen we een penalty. Ik dacht wel dat die terecht was. Hij (Schwaab, red.) liet zijn voet hangen en nam een risico.’’ Ajax had het na de rode kaart van Mazraoui met een man minder lastig. ,,Dan wil je het compact houden, maar de 1-1 viel al snel. Daarna kwam een fase dat PSV ging aandringen voor de 1-2. Uit het niets kwam die penalty.’’

Over zijn eigen spel was De Jong vooral voor rust. ,,De eerste helft was redelijk goed. In de tweede helft ben ik weinig meer in het stuk voorgekomen. Dat had ook te maken met de rode kaart. Dan worden er andere dingen gevraagd. Ik ben vooral blij voor het team dat we hebben gewonnen.’’