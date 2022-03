Moet Cambuur na de 9-0 opnieuw vrezen voor pak slaag? ‘Ajax lijkt iets kwetsbaarder’

Burgemees­ter roept KNVB op tot actie na aanhoudend geweld: ‘Waar was de radicale veroorde­ling?’

Weer ging het hopeloos mis in een stadion, afgelopen vrijdagavond. Wanneer is de maat vol in het voetbal? ,,Als je niet optreedt, infecteren de rotte appels de hele mand en wordt de hooligan de baas.”

8 maart