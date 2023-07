Mohammed Kudus loodst Ajax in oefenduel langs Sjachtar Donetsk

Zonder hen kwam Ajax fris en frivool voor de dag. Na ruim een kwartier resulteerde dat in een voorsprong toen Devyne Rensch werd gevloerd en Kudus de penalty verzilverde. Nog voor rust gooiden de Amsterdammers het duel in het slot.



Eerst ramde Steven Bergwijn de bal hoog in het net op aangeven van Kudus en na een overstapje van Christian Rasmussen. Een paar minuten later waren de rollen omgedraaid: in een counter vond Bergwijn de Ghanees, die deze zomer nog de stap naar een topcompetitie hoopt te maken. Kudus werkte de bal met rechts in de verre hoek: 3-0.