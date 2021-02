Morgen wél tegenstand voor Leeuwinnen? ‘Toen ik klein was, won Duitsland alles’

,,Toen ik klein was, wonnen ze alles”, vertelt de 29-jarige Daniëlle van de Donk, die in 2010 debuteerde in de nationale ploeg en inmiddels al op 109 interlands en 23 goals staat. De Duitse voetbalvrouwen hebben inderdaad een roemrijke historie, met twee wereldkampioenschappen, een olympische gouden plak en liefst acht Europese titels in bezit. De erelijst van de Oranje voetbalsters is in vergelijking daarmee ronduit bescheiden.



De laatste keer dat de Oranjevrouwen wonnen van Duitsland, was in 2000. Met bondscoach Sarina Wiegman nog als speelster. Van alle negentien onderlinge confrontaties won Oranje er maar twee. In 2016 wonnen de Duitse voetbalsters een oefenland met 4-2, in 2013 werd het dus 0-0 op het EK. Van de Donk: ,,En toen misten we ook nog een heel grote kans in de laatste minuut. Maar dat was heel goed van onze kant, dat klopt. Nu zijn de verwachtingen wel anders. Ik denk dat ze nog steeds een heel sterk team hebben. Als ik die namen zie... Daar staat wel een team. Maar dat denken ze waarschijnlijk ook van ons.”