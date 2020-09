Muitende spelers krijgen meestal nog hun zin ook

Heracles boos op muitende Van der Water: ‘Puberaal gedrag’

20 september Silvester van der Water was zondagmiddag de grote afwezige in Tilburg. De speler wilde niet in actie komen voor Heracles, omdat hij weg wil. Tot overmaat van ramp verloor de Almelose ploeg ook nog met 4-0 van Willem II en was de stemming na afloop allesbehalve vrolijk.