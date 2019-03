Mulder en Valckx: ‘Winnen is het enige dat telt vanavond, hoe maakt niet uit’

Oranje neemt het vanavond bij de start van de EK-kwalificatie op tegen Wit-Rusland. Wanneer is het resultaat goed genoeg? ,,De manier waarop is niet belangrijk, als we maar winnen”, vinden ex-internationals Stan Valckx en Youri Mulder.

Op 6 september 1995 troffen Stan Valckx en Youri Mulder Wit-Rusland als tegenstander in de EK-kwalificatie. De eerste wedstrijd in Minsk werd met 1-0 verloren, de return in eigen land werd gewonnen dankzij een goal van invaller Mulder in de 83ste minuut. Nederland kwalificeerde zich mede dankzij die belangrijke goal voor het EK het jaar erop in Engeland. Vandaag de dag is Wit-Rusland wederom de tegenstander van Oranje en de verwachtingen zijn hooggespannen na de goede resultaten in de Nations League tegen Duitsland en Frankrijk, de laatste twee wereldkampioen. Nederland was er op het EK 2016 en WK 2018 niet meer bij, dus het is belangrijk om vanavond goed te beginnen.

Volgens Valckx en Mulder moet het publiek in de Kuip en voor de tv vanavond niet direct een grote uitslag verwachten. ,,Het is natuurlijk leuk als je met mooi en frivool voetbal veel kansen krijgt, maar uiteindelijk telt alleen het resultaat. De manier waarop is niet belangrijk, als we maar winnen”, vertelt Valckx.

Mulder stemt daarmee in. ,,Wit-Rusland is een hele vervelende tegenstander. Juist tegen dit soort tegenstanders mag je er niet vanuit gaan dat we in grote cijfers van ze winnen. De Wit-Russen zijn al blij met een puntje. Fysiek zijn ze vrij goed. Het zijn echte teamspelers die wat voor elkaar over hebben, ze gaan voor elkaar door het vuur. Dat is moeilijk om tegen te spelen.”

Counter

Het wordt vooral een kunst om de Wit-Russische muur te beslechten, weet Valckx. In de Nations League is het met nul tegendoelpunten het land dat de minste tegengoals heeft geïncasseerd. ,,Zij gaan niet avontuurlijk spelen, maar loeren echt op de snelle counter. Daar moeten we op letten. Het is van belang om geconcentreerd te blijven verdedigen.”

Luister hieronder naar de AD Voetbalpodcast met Sjoerd Mossou, Mikos Gouka, Maarten Wijffels en Hidde van Warmerdam. ‘Oranje is verder dan Duitsland’:

Onderschatting ligt op de loer, weten beide ex-internationals. ,,Dat heeft ons in het verleden vaak genoeg punten gekost. Kijk, een wedstrijd tegen Duitsland maakt iets extra’s los, dat kun je als speler moeilijk kunstmatig aanmaken bij een tegenstander als Wit-Rusland”, weet Valckx.

Volgens Mulder moeten de spelers voldoende motivatie zien te putten uit het feit dat vanavond de kwalificatieperiode voor het EK 2020 begint. ,,Het is ontzettend belangrijk om de eerste twee wedstrijden te winnen. Dan ben je al een heel eind op weg om je uiteindelijk te kwalificeren. Kom je eerst op een achterstand, dan is het moeilijk om de schade weer in te halen. Dan kan het vertrouwen afnemen en dan raak je verder achterop”, concludeert hij.