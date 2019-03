‘MVP’ Gustafson mist mogelijk herdenkingsduel met Feyenoord

Gustafson, de ongekroonde koning van de strafschop met zes uit zes dit eredivisieseizoen, staat bij FC Utrecht bovenaan alle lijstjes. Topscorer bij de club (acht goals), de meeste assists (vijf) én de enige speler die in elke wedstrijd van FC Utrecht in de eredivisie in actie kwam.



Maar juist tegen Feyenoord, de club waarvoor hij zeventien eredivisiewedstrijden speelde, kan hij wel eens de grote afwezige zijn. Woensdag trainde hij nog mee, daarna miste hij twee dagen door een ouderwets griepje. Mist hij óók de training van morgen dan is het einde oefening. ,,Dat zou een groot verlies zijn”, aldus Advocaat over de middenvelder die met name de laatste maanden steeds meer zijn stempel op het spel van FC Utrecht drukt. ,,Zijn passing, de nonchalance in zijn spel. Ik vind het een mooie voetballer om naar te kijken.”



Met of zonder Gustafson: zondag wacht de thuiswedstrijd tegen Feyenoord waarin op allerlei manieren de slachtoffers van de terreuraanslag in Utrecht worden herdacht en de hulpverleners worden geëerd. Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd, ook vanwege de resultaten van de afgelopen weken. Daarbij werd in de interlandbreak nog even MSV Duisburg (2. Bundesliga) opgerold met 6-0. ,,Zes wedstrijden geleden zeiden we: nu komt er een reeks waarin je punten moet halen. We hebben ze alle zes niet verloren. Niet veel clubs kunnen dat zeggen. Wij zijn niet ontevreden hoe FC Utrecht bezig is, ik vind dat wij op dit moment aardig spelen.”