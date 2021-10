MVV en politie vechten robbertje op Twitter: ‘Ken je topografie!’

WK-kwalificatie Leeuwinnen eerste in de poule na ‘irritante wedstrijd’ op Cyprus: ‘Het niveau gaat nergens over’

0:07 De Leeuwinnen hebben korte metten gemaakt met Cyprus, dat van geluk mocht spreken dat de dubbele cijfers uitbleven in Larnaca. Mede door drie goals van Jill Roord werd het 0-8. Door een misstap van Tsjechië staat Oranje nu eerste in groep C van de kwalificatiecyclus voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.