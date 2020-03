Na 5 november 22.27 uur werd het nooit meer hetzelfde voor Ajax

Vanaf 5 november 22.27 uur werd het nooit meer hetzelfde voor Ajax. Het blijkt het begin van het einde voor de ploeg die Europa het seizoen ervoor heeft betoverd met wervelende wedstrijden in Madrid en Turijn. Het einde van de ploeg die zo tragisch op de drempel van de Champions League-finale is gesneuveld. Het einde van de ploeg die sterkhouders Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in de zomer is kwijtgeraakt.



Ajax wint die avond niet bij Chelsea; het komt gezien de gigantische kansen in de slotfase nog goed weg met 4-4. Plotseling is de afsluitende groepswedstrijd tegen Valencia doorslaggevend.



Ajax herpakt zich aanvankelijk nog met twee overtuigende thuiszeges op FC Utrecht en Heracles in de eredivisie, maar begin december is het dan echt gedaan. Willem II wint met 0-2 in de Arena, en enkele dagen later trakteert Valencia de Amsterdammers op een frustrerende avond. De Nederlandse landskampioen is ‘veroordeeld’ tot de knock-outfase van de Europa League. Het uitduel met AZ (1-0) spoelt die kater allerminst weg.