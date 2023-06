Na besloten oefenduel gooien Oranje Leeuwinnen alsnog deur open voor fans

Jong Oranje is begonnen aan EK voetbal Onder 21: dit moet je weten

Jong Oranje heeft woensdagavond het EK onder 21 in Georgië en Roemenië afgetrapt met een 0-0 gelijkspel tegen Jong België. Welke spelers moet je in de gaten houden bij de andere landen en hoe zit het met de tickets voor de Olympische Spelen in Parijs?