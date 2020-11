Na Feyenoord stopt Advocaat écht, tenzij Saoedi-Arabië belt voor 15 miljoen euro

In winters Moskou blijkt Feyenoord weer een vechtploeg

26 november Net als eerder in Kroatië tegen Dinamo Zagreb verspeelde Feyenoord vanavond zijn kansen op een uitoverwinning door een rode kaart. Toch was er genoeg om tevreden over te zijn na de 0-0 tegen CSKA: in winters Moskou bleken de Rotterdammers weer een vechtploeg.