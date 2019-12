Na flitsend begin bij PSV is Van Bommel alles uit zijn handen gegleden

Vindt Feyenoord tegen PEC de aanslui­ting naar boven?

8:04 - Feyenoord leed puntenverlies in dertien van de laatste negentien Eredivisiewedstrijden na een midweeks Europees duel (G7, V6), waaronder in vijf van de zeven dit seizoen (G3, V2). - In de laatste zeven thuisduels met PEC in de competitie hield Feyenoord zijn doel schoon. Nog nooit lukte dat de Rotterdammers in acht opeenvolgende Eredivisie-thuisduels met een specifieke tegenstander.