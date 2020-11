Na interlandeuforie moet de focus bij AZ weer op AZ

Owen Wijndal speelde zich in de basis bij het Nederlands elftal terwijl ook Calvin Stengs zich liet zien. Liefst drie spelers maakten hun debuut. Keeper Marco Bizot voor Oranje, Zakaria Aboukhlal voor Marokko en Hakon Evjen voor Noorwegen. Ook Pantelis Hatzidiakos en Albert Gudmundsson speelde A-interlands voor hun land. ,,Allereerste een mooie ontwikkeling voor hen maar ook voor ons als club”, zegt trainer Arne Slot. ,,Het was eerst zo dat we zo nu en dan een international hadden bij AZ. Die er dan weer wel en dan weer niet bij was. Nu zijn de meeste jongens er structureel bij.”



Daardoor moet Slot er nu wel voor zorgen dat de focus inmiddels weer bij AZ ligt. ,,We hebben er voor de training even bij stilgestaan. Iedereen die zijn debuut heeft gemaakt krijgt even de verdiende aandacht. En dan nu weer op naar Emmen. We praten niet meer over hoe het was bij die interlands.” Dani de Wit en Teun Koopmeiners keerden eerder terug bij de club vanwege lichte blessures. Zij trainden vrijdag weer gewoon mee en zijn inzetbaar. Fredrik Midtsjø kwam ook zonder te spelen terug van interlands. Wedstrijden van Noorwegen werden geschrapt vanwege een coronageval in de selectie. Met die speler was hij niet in aanraking geweest, maar mogelijk wel met de drie Noorse spelers die later positief werden bevonden. De middenvelder keerde eerder deze week terug in Alkmaar en traint mee, aangezien hij negatief was getest op het coronavirus. Uit voorzorg houdt AZ hem buiten de trainingen om wel zoveel mogelijk weg bij andere spelers.