Na Louis van Gaal ook CBV kritisch op beleid KNVB: ‘We maken ons grote zorgen’

De belangenvereniging coaches betaald voetbal (CBV) maakt zich ‘grote zorgen’ over ontwikkelingen op voetbalgebied bij de KNVB. Dat stelt CBV-directeur Mario Captein. Hij reageert op het vertrek in één jaar van de twee bondsdirecteuren die gaan over ondermeer de KNVB-academie met alle trainersopleidingen, de nationale jeugdteams, het Nederlands vrouwenteam en de ontwikkeling van jeugdvoetbal in brede zin.

Door Maarten Wijffels



Afgelopen vrijdag werd bekend dat Marcel Lucassen per direct vertrekt als directeur voetbalbontwikkeling in Zeist. Hij stopt al na één jaar. Zijn vertrek volgt op dat van Nico Jan Hoogma, bij de KNVB directeur topvoetbal. Hoogma maakte afgelopen november bekend dat hij deze zomer zijn taken neerlegt.

,,Wij maken ons grote zorgen. Over de continuïteit, maar óók of voetbal wel leidend is en blijft bij de bond’’, zegt CBV-directeur Captein. De CBV is een belangrijke gesprekspartner van de KNVB en volgt al jaren kritisch de ontwikkelingen op (top)-voetbalgebied.

,,Wij hebben in het verleden gepleit voor meer voetbalmensen in de KNVB-directie. Een jaar of zes, zeven geleden, na het weggaan van directeur betaald voetbal Bert van Oostveen, is daar ook werk van gemaakt’’, aldus Captein.



,,Er kwam in Zeist een directie van zeven personen met daarin Eric Gudde, Nico Jan Hoogma en Art Langeler als leidende voetbalmensen. Dat was fijn werken voor ons en dat is goed geweest voor het totale Nederlandse voetbal. Nu gaat het heel snel: Langeler is opgevolgd door iemand die al binnen één jaar weer vertrekt. De vacature van Hoogma is bekend sinds november, maar een opvolger blijkt moeilijk te vinden. En Marianne van Leeuwen is als opvolger van Gudde nieuw in haar rol.’’

Volledig scherm Marcel Lucassen. © KNVB

Het hangt samen met het tweede punt van Captein, de vraag of voetbal wel leidend blijft voor ‘Zeist’. Een breder gehoorde klacht is dat de KNVB zich sterk profileert op maatschappelijke thema’s die aan voetbal raken, zoals diversiteit en inclusie, maar dat de voetbalinhoud ondergeschikt raakt.

De KNVB werkt met beleidsperiodes van vier jaar. Eind dit jaar loopt het huidige strategische beleidsplan 2018-2022 af. Betrokkenen voorzien dat in de strategische agenda 2022-2026 voetbalinhoudelijke doelen en ambities sneuvelen of zakken op de prioriteitenlijst ten gunste van ‘randzaken’.

Quote Voor zover ik Marcel Lucassen kan beoordelen: heel goede, kundige vent Louis van Gaal

Opvallend was dat bondscoach Louis van Gaal laatst ongevraagd een lans brak voor de nu vertrekkende directeur voetbalontwikkeling Marcel Lucassen. Van Gaal begon over hem tijdens een persconferentie bij een Oranje-interland. Hij verklapte al dat de wegen van de beleidsbepaler en de KNVB zich zouden scheiden. ,,Voor zover ik Marcel Lucassen kan beoordelen: heel goede, kundige vent’’, zei Van Gaal. ,,Hij heeft heel veel ervaring. Tot mijn verbazing lees ik dat hij ontslagen wordt. Ik vind dat vreemd. Waarschijnlijk mag ik dit niet zeggen omdat ik bij de KNVB werk, maar ik vind het vreemd.’’

Duitse voetbalbond

De bond reageerde direct op de uitspraken en ontkrachtte het nieuws van een ‘ontslag’. Er zou in april met elkaar worden gesproken. Daar is nu het officiële vertrek uit voortgevloeid. ‘In onderling overleg’, zo stelde het persbericht vrijdag. Lucassen (59) werkte eerder ondermeer bij de Duitse voetbalbond. Hij was daar zeven jaar ontwikkelaar van ondermeer de trainersopleiding.

Hij had een aanbod om vorig jaar terug te keren bij DFB, maar koos voor de KNVB. In het persbericht liet hij nu de volgende quotes opnemen: ,,Het liefst ben ik iedere dag met puur voetbaltechnische zaken bezig. Bij deze directiefunctie horen ook veel organisatiebrede vraagstukken. Voetbalinhoud is echter voor mij waar ik mijn aandacht en energie in wil steken. In de toekomst zal dat gegeven dus mijn keuze bepalen.”

Over het interne personeelsbeleid gaat de CBV uiteraard niet, zegt Mario Captein. ,,In algemene zin is het ook fijn werken geweest met Lucassen. Of het nou gaat over trainerslicenties, over jeugdselectieteams Oranje, of over zoiets als de organisatie van het jaarlijkse trainerscongres dat door corona helaas niet kon doorgaan; niets dan lof voor hem van onze kant.’’

De CBV heeft in mei weer een gesprek met de KNVB. Die afspraak stond al gepland.