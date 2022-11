Na roerig weekend en ‘kwetsbaar’ gesprek zetten Dirk Kuyt en ADO hun schouders er nog maar eens onder

Robin van Persie gaat op voor hoogste diploma: ‘Trainer van Feyenoord zou geweldig zijn’

Robin van Persie is vandaag officieel toegelaten tot de cursus UEFA Pro-opleiding. Met ingang van het seizoen 2023-2024 gaat de topscorer van Oranje (50 goals in 102 interlands) en oud-speler van onder meer Feyenoord en Arsenal op voor het papiertje waarmee hij als hoofdtrainer van een profclub aan de slag kan. Momenteel is Van Persie trainer van Feyenoord Onder 16.

13:34