Na zeven maanden eindelijk weer publiek in het stadion: 2000 fans bij Willem II - RKC

Vorige maand waren er al 5000 toeschouwers welkom in de Johan Cruijff Arena bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland (2-0). Dit weekend zijn in het kader van het FieldLab-experiment ook toeschouwers welkom bij alle duels in de Eredivisie en volgende week vrijdag ook bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.



Bij de degradatiekraker tussen de Brabantse rivalen Willem II (vijftiende met 22 punten, net zoveel als VVV) en RKC (veertiende met 22 punten) zijn vanavond 2000 van de 14.000 stoeltjes bezet. Alle aanwezigen moesten gisteren of vandaag voor hun coronatest wel eerst nog even naar Breda of Den Bosch. ,,Lekker dat geluid weer", zei Willem II-verdediger Jordens Peters toen hij en zijn teamgenoten het veld opkwamen voor de warming-up.