NAC Breda blijft in het spoor van koplopers met zege op FC Eindhoven

De eredivisie in coronatijd: een paradijs voor wie er oog voor heeft

19 november Genoeg supporters die vinden dat de lol er wel vanaf is, zo’n eredivisie zonder publiek op de tribunes. De lagere kijkcijfers onderstrepen de noodzaak van sfeer in de stadions. Maar heus, ook zonder trommel-, zang- en joelgeluid is er nog genoeg om van te smullen. Zeven redenen om in coronatijd lekker de tv aan te zetten.