NAC Breda legt druk bij Almere City in strijd om periodetitel

Vanwege sneeuwval kwam Almere vrijdagavond zelf niet in actie tegen Jong FC Utrecht en zag later dat NAC door een overtuigende zege op MVV (4-1) over de ploeg van Alex Pastoor heen wipte. Almere moet het afgelaste duel met de talenten uit de Domstad winnen om zich te verzekeren van de nacompetitie. Bij NAC was de IJslander Elias Mar Omarsson de grote man. Hij wachtte sinds zijn komst naar Breda nog op zijn eerste goal, maar vrijdagavond maakte hij er in zijn vijfde duel voor NAC meteen drie.