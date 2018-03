NAC ging FC Twente in 2006 voor

Dat was NAC, in seizoen 2005/’06. In de winterstop moest Ton Lokhoff vertrekken, omdat de resultaten tegenvielen. NAC stond toen nog in de middenmoot. Met opvolger Cees Lok ging het alleen maar slechter. NAC belandde zelfs in de nacompetitie tegen degradatie.



Na één duel in die play-offs werd ook Lok ontslagen. Met John Karelse aan het roer handhaafde NAC zich ternauwernood.