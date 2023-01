NAC in extremis naar volgende bekerronde ten koste van FC Eindhoven

Kortsmit voorkwam in de 69e minuut de 2-0 door een inzet van Naoufal Bannis te keren. In de blessuretijd was het invaller Jesaja Herrmann die de thuisploeg met een geplaatst schot op gelijke hoogte bracht en zo alsnog verlenging afdwong. Daarin leek eerst Eindhoven in de 113e minuut op voorsprong te komen, maar aan het doelpunt van Collin Seedorf was hands voorafgegaan. Verdediger Rowan Besselink schoot NAC in de 121e minuut naar de laatste zestien in het bekertoernooi.