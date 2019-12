NAC neemt per direct afscheid van Brood: ‘Doet wel even pijn op deze dag’

Weijs interim-trainerNAC Breda neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Ruud Brood. Hoofdreden voor het vertrek van de trainer, die in juni nog een nieuw tweejarig contract tekende, zijn de gebrekkige resultaten, de vertroebelde relatie met de spelersgroep en het matige veldspel van de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.

Brood reageerde via Twitter even later op zijn ontslag op oudjaarsdag. ,,Op de laatste dag van het jaar zo’n bericht doet wel even pijn ja. Dit is onverwacht. Ik heb ziel en zaligheid in de club gestopt. Ik kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Het ligt toch even iets anders, maar ik wens de supporters van NAC het succes dat ze verdienen.”

Ook assistent Regillio Vrede vertrekt per direct bij de Bredase club. Willem Weijs (32) schuift voorlopig door naar de rol van interim-trainer bij het eerste elftal. Weijs neemt in ieder geval het trainingskamp in Portugal begin januari voor zijn rekening. NAC hervat de competitie op vrijdag 10 januari met de uitwedstrijd bij Helmond Sport. NAC won de eerste periode nog in de Keuken Kampioen Divisie, maar heeft inmiddels al elf punten achterstand opgelopen op koploper Cambuur.

Weijs volgt momenteel de cursus Coach Betaald Voetbal en werd in maart, bij de aanstelling van Brood, doorgeschoven vanuit de jeugd om als assistent bij het eerste te gaan dienen. Weijs heeft het samen met keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar voor het zeggen in Portugal (2-7 januari), waar NAC een oefenwedstrijden zal spelen tegen FC Seoul.

Ruud Brood on Twitter Op de laatste dag van het jaar zo'n bericht doet wel pijn ja en onverwacht. Ziel en zaligheid in de club gestopt. Kom later wel een keer met mijn kant van het verhaal. Lig toch even anders maar wens de supporters het succes wat ze verdienen. #nacpraat #nac

Begonnen in maart

Volledig scherm Ruud Brood. © BSR Agency Brood begon in maart van dit jaar als trainer bij NAC, dat toen al afkoerste op degradatie uit de eredivisie. De 57-jarige oefenmeester uit Gorinchem slaagde er toen niet in om rechtstreekse degradatie af te wenden. Dit seizoen begon NAC nog goed in de Keuken Kampioen Divisie en won het zelfs de eerste periodetitel. De afgelopen maanden kwam de klad er echter in. Van de laatste dertien wedstrijden, waarvan twee in de beker, wist NAC er maar vijf te winnen. Dit is inclusief de moeizame 0-1 na verlenging bij de amateurs van Sparta Nijkerk en een plichtmatige zege op hekkensluiter FC Dordrecht. Brood was in totaal dertig wedstrijden coach van NAC Breda. Daarvan won hij er dertien, waren er zeven gelijke spelen en tien nederlagen.

Vertrouweling

Op 22 maart van dit jaar werd Brood door interim-directeur Nicole Edelenbos aangesteld als trainer van NAC. In zijn kielzog nam hij vertrouweling Regillio Vrede mee en werden de assistenten Rob Penders en Maurice Verberne op last van Brood bedankt voor bewezen dienst. Later pas werden technisch directeur Tom Van Den Abbeele en algemeen directeur Luuc Eisenga benoemd door Edelenbos met goedkeuring van de drie grootaandeelhouders. De vaste aanstelling van Brood, op persoonlijke titel erdoorheen gedrukt door Edelenbos, was tegen de zin van Van Den Abbeele die een voorkeur had voor Fred Grim (RKC) met wie hij meerdere gesprekken voerde.

Het tijdperk Brood heeft de Bredase club, behalve een flinke portie chagrijn, weinig gebracht. Allereerst slaagde hij niet in de opdracht om NAC van de achttiende plaats te halen in de eredivisie en naar de nacompetitie te loodsen. Precies één van de acht resterende competitiewedstrijden werd gewonnen. Een kopbal van Menno Koch in de blessuretijd zorgde voor de 1-2 overwinning bij Excelsior. Thuis tegen VVV (1-1), FC Emmen (1-1) en PEC Zwolle (0-0) moest NAC genoegen met een puntje. Van Heracles (1-0), Fortuna Sittard (2-1), Feyenoord (0-4) en Heerenveen (2-1) werd verloren. De meest opvallende daad van de trainer was het opstellen van Grad Damen in de laatste vier duels en het weer tot leven wekken van de afgeschreven Anouar Kali die in alle acht wedstrijden onder Brood een basisplaats had.

Pyrusoverwinningen

Brood kende een goede start in de Keuken Kampioen Divisie met zeven overwinningen in de eerste negen wedstrijden en de periodetitel als bekroning. In de tweede periode presteerde NAC dramatisch met negen punten uit tien duels en een negatief doelsaldo. De vrije val was niet meer te stoppen. De overwinningen op Sparta Nijkerk (0-1 n.v.) en FC Dordrecht (3-0) bleken pyrrusoverwinningen, de beslissing om afscheid te nemen van Brood was toen al genomen.

Voor de derde keer in zijn carrière is Brood ontslagen. Eerder overkwam hem dat bij Heracles Almelo (december 2007) en Roda JC (december 2013). Bij Helmond Sport (2004-2006), RKC (2008-2012) diende hij wel zijn contract uit, terwijl hij zijn overeenkomst met NEC (2014-2015) na een jaar liet ontbinden omdat hij als assistent van Phillip Cocu bij PSV wilde gaan werken.

Balans onder Ruud Brood

Eredivisie: 1 zege, 3 remises, 4 nederlagen (6-12)

Eerste divisie: 10 zeges, 6 nederlagen en 4 remises (32-21)

KNVB-beker: 2 zeges (4-2)

30 wedstrijden: 12 zeges, 10 nederlagen en 7 remises (38-35)