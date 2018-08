NAC weet de uitslag al, Excelsior ideale tegenstander voor ommekeer bij Feyenoord

FC Groningen - Willem II (vandaag, 20.00 uur)

In de Euroborg wordt speelronde 2 op vrijdagavond afgetrapt. Groningen tegen Willem II is het duel tussen de jongste (Danny Buijs, 36 jaar) en de oudste (Adrie Koster, 63 jaar) trainers op het hoogste Nederlandse podium. Op basis van recente statistieken ligt de favorietenrol bij de Tilburgers. Zij verloren al vijf duels niet meer van FC Groningen. De thuisploeg dreigt voor het derde seizoen op rij zijn eerste twee competitieduels te verliezen.

NAC Breda - De Graafschap (zaterdag, 18.30 uur)

NAC is aan een opvallende reeks bezig. De club van trainer Mitchell van der Gaag wisselde zijn laatste 12 thuisduels in de eredivisie steeds af met winst en verlies (V-W-V-W-V-W-V-W-V-W-V-W). Als er tegen De Graafschap weer een 'V'tje' volgt, dan betekent dat voor de Doetinchemmers een primeur: nog nooit won De Graafschap zijn eerste twee duels in de eredivisie.

VVV-Venlo - Ajax (zaterdag, 18.30 uur)

De laatste keer dat VVV in de eredivisie van Ajax won, waren de meeste spelers die zaterdag op het veld staan nog niet geboren (1987, 3-1). Dat geldt ook voor Dusan Tadic en David Neres, die goede ervaringen hebben met de Limburgers. Tadic gaf al 5 keer een beslissende pass tegen VVV. Neres scoorde drie keer en gaf één assist. Daar had de Braziliaan maar 135 minuten voor nodig.

Fortuna Sittard - PSV Eindhoven (zaterdag, 20.45 uur)

In 2002 stonden Fortuna en PSV voor het laatst tegenover elkaar op het hoogste niveau. PSV won met 0-1 (Jan Vennegoor of Hesselink) en stond aan de aftrap met huidig trainer Mark van Bommel en Kevin Hofland, die tegenwoordig de onofficiële leiding heeft bij Fortuna. Voor promovendi valt er doorgaans weinig te halen tegen PSV. In deze eeuw speelde de landskampioen 75 keer tegen een gepromoveerde ploeg, waarin het slechts 2 keer verloor. De laatste 14 wedstrijden werden gewonnen.

Heracles Almelo - ADO Den Haag (zaterdag, 20.45 uur)

Heracles ziet ADO graag naar het Polman Stadion komen. Alleen van NAC (11 keer) en Willem II (9) wonnen de Almeloërs vaker voor eigen publiek dan van ADO (7). Uit én thuis ging Heracles in de laatste 10 ontmoetingen met ADO maar één keer kopje onder. Vorig seizoen eindigde het in Almelo in 1-1 door doelpunten van Bjørn Johnsen (ADO) en Reuven Niemeijer.

FC Utrecht - PEC Zwolle (zondag, 12.15 uur)

FC Utrecht begon de competitie met een stevige 4-0 nederlaag bij PSV. De kans dat er tegen PEC weer zo'n oorwassing volgt is, afgaande op de statistieken, niet groot. In de historie van de club begon Utrecht het seizoen maar vier keer met twee opeenvolgende nederlagen. In de eerste twee duels werd er bovendien altijd minimaal één keer gescoord. Aan de andere kant snakt PEC naar succes in een uitwedstrijd. Het is de enige club in het Nederlandse betaalde voetbal die in 2018 álle uitduels verloor.

FC Emmen - AZ Alkmaar (zondag, 14.30 uur)

In Emmen wordt zondagmiddag de 900ste unieke combinatie van tegenstanders in de eredivisie afgewerkt. Winst van Emmen zou om meerdere redenen bijzonder zijn. Na FC Utrecht in 1970 won er geen enkele eredivisiedebutant zijn eerste thuisduel. Voor de laatste keer dat een nieuwkomer zijn eerste twee competitieduels won moeten we zelfs terug naar 1957. ADO won toen vier keer op rij en eindigde verrassend als zesde.

Feyenoord - Excelsior (zondag, 14.30 uur)

Feyenoord hoopt na een dramatische seizoensstart op de ommekeer in de Rotterdamse derby. Daarvoor is Excelsior op papier de ideale opponent. Tegen geen enkele andere club heeft Feyenoord een langere zegereeks in thuisduels (15) dan tegen de Kralingers. In 30 ontmoetingen hield Excelsior maar één keer de nul, de laatste keer dat Feyenoord de nul hield was in de voorgaande editie van Feyenoord-Excelsior (5-0).

SC Heerenveen - Vitesse (zondag, 16.45 uur)

Voor Jan Olde Riekerink ligt er zondagmiddag een record klaar. Als Heerenveen wint, wordt hij de eerste trainer die zijn eerste twee competitieduels in dienst van de club winnend afsluit. Dat klusje moeten de Friezen wel zonder Morten Thorsby, die vorige week bij PEC (2-3) rood kreeg, zien te klaren. De Noor is verantwoordelijk voor 6 van de laatste 9 eredivisiedoelpunten van Heerenveen in de maand augustus.