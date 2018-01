LIVE: NAC ontvangt VVV: Birighitti op doel

PSV-scout Jan Vennegoor of Hesselink: 'Ik heb nu de op een na mooiste baan'

9:46 Kiezen tussen PSV en FC Twente is voor Jan Vennegoor of Hesselink (39) als kiezen tussen zijn zoon of dochter. Beide clubs zitten in het hart van de Tukker, tegenwoordig internationaal scout voor PSV.