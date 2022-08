Naçi Ünüvar vertrekt bij Ajax en gaat op huurbasis spelen bij Turkse titelhouder

De 19-jarige Ünüvar tekende recent een nieuw contract tot 2026 bij Ajax, waarbij hij hoopte komend seizoen door te breken in de hoofdmacht. De handige middenvelder draaide de voorbereiding mee, maar al snel bleek dat hij als nummer tien Davy Klaassen, Steven Berghuis en Mohammed Kudus voor zich moest dulden. Daar kwam Dusan Tadic, die verhuisde naar de plek achter de spits, nog bij. Tussendoor liet Ünüvar onder meer FC Twente weten voor zijn kans bij Ajax te willen gaan. De voorbije weken toonden meerdere eredivisionisten tevergeefs interesse. Ajax wilde Ünüvar niet aan een kunstgrasclub verhuren en de speler zelf geeft de voorkeur aan een club die veel aan de bal is.

Groot talent

Die heeft Ünüvar in Trabzonspor gevonden. De Turkse kampioen, deze week gesneuveld in de play-off van de Champions League, wilde hem aanvankelijk voor twee seizoenen huren. Omdat dat niet mogelijk blijkt, wordt Ünüvar voor een jaar in Trabzon gestald. Ünüvar geldt al jaren als groot talent bij Ajax. De kleine spelmaker beleefde 2,5 jaar geleden een droomdebuut in het bekertoernooi, toen hij inviel, een penalty versierde en die vervolgens zelf verzilverde. Tot een entree in de eredivisie kwam het nadien nog niet.

Na een moeizaam jaar bij de beloften, was Ünüvar afgelopen seizoen de absolute smaakmaker bij Jong Ajax. In de eerste divisie was hij goed voor 16 goals en 12 assists. Daarmee zette de in 2011 in de jeugdopleiding van Ajax begonnen Zaandammer het clubrecord op zijn naam. Met het oog op zijn ontwikkeling, wilde Ünüvar niet nog een en jaar in de Keuken Kampioen Divisie, maar ergens op het hoogste niveau spelen.