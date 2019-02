Namli snapt niks van rode kaart: ‘Dan kan hij er wel tweehonderd geven’

Keuken Kampioen Divisie Go Ahead Eagles en FC Den Bosch spelen gelijk, Sparta herpakt zich

22:16 FC Twente komt maandagavond pas in actie, maar de spelers en supporters van de koploper in de Keuken Kampioen Divisie zullen vanavond met veel plezier naar de televisie hebben gekeken. Achtervolgers FC Den Bosch en Go Ahead Eagles speelden allebei gelijk.