Nathan Aké na succes in Manchester ook hongerig bij Oranje: ‘Mijn vrouw vroeg, hoe voelt het als je het grote doel in je leven hebt bereikt?’

met video Buitenland­se media zien Louis van Gaal ‘bom naar de FIFA gooien’, ook Ángel Di María reageert

Ook in het buitenland heeft Louis van Gaal de spotlights gegrepen met zijn uitspraken over het afgelopen WK. De oud-bondscoach van Oranje stelde dat het een vooropgezet plan was om het Argentinië van Lionel Messi de wereldtitel te laten winnen. Dat maakte vooral in Argentinië de tongen los.