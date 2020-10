NEC biedt volop vermaak in Goffert, FC Eindhoven figureert

Na rust liep NEC snel bij de Brabantse tegenstander weg. Jonathan Okita zorgde op zijn dooie akkertje met een droge knal voor 3-0 en daarna kreeg ook Joep van der Sluijs alle tijd om uit te halen (4-0). Voor de 18-jarige Drutenaar was het - net als voor El Karouani vóór rust - de eerste treffer in het betaalde voetbal.



In de slotfase voegde invaller Dirk Proper zich bij dat duo. Keeper Jonkerman ging mee in het beroerde niveau van zijn ploeggenoten na rust, en dook bij een corner onder een bal door. Proper stond op de juiste plek en tekende voor zijn eerste doelpunt voor NEC: 5-0.



FC Eindhoven eindigde het duel met 9 man, na een blessure bij keeper Jonkerman en een rode kaart voor Pieter Bogaers. De back schopte Tavsan onderuit en zag daarna vanaf de kant hoe Bruijn voor het slotakkoord zorgde in een leeg theater: 6-0