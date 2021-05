NEC en Roda JC strijden om plek in finale promotie-play-offs

Geen play-off-finale in de Kuip tegelijk met songfesti­val

17 mei Als Feyenoord de finale van de play-offs bereikt, dan wordt deze niet tegelijkertijd met de finale van het Eurovisie Songfestival gespeeld. De gemeente heeft aan de KNVB aangegeven dat ze niet wil dat er zaterdagavond in de Kuip wordt gevoetbald als een paar kilometer verderop in Ahoy het zangfestijn gaande is.