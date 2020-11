NEC geeft 120 shirts weg aan mensen die dat ‘echt verdienen’

Video Kika van Es in tranen na zware blessure Elena Dhont in eredivisie­top­per

17:20 Bij een ongelukkige actie heeft FC Twente-aanvoerster Elena Dhont een knieblessure opgelopen. Vlak voordat de Belgische in de topper tegen PSV na een minuut of twintig het doel van keeper Sara van Veenendaal onder vuur nam, verdraaide ze haar knie. Van Veenendaal zag meteen dat het mis was en riep meteen dat de medische staf in actie moest komen.