NEC heeft IJslander binnen en ontvangt vertrekwens Tavsan, AZ huurt Belgisch international

Vera Pauw komt met schokkende verklaring: ‘Ik ben als jonge speelster verkracht door KNVB-official’

Voormalig bondscoach Vera Pauw heeft gezegd dat ze op jonge leeftijd is verkracht door een functionaris van de KNVB. Ook beschuldigt ze de voetbalbond er in NRC van dat die in het verleden onvoldoende heeft gehandeld na meldingen van haar over seksueel misbruik door de jaren heen.

2 juli