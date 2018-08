NEC in blessuretijd langs Jong Utrecht

Slechtste van 2018 Lijdensweg PEC duurt maar voort: slechts drie keer gewonnen in 2018

15:54 Met nul uit drie is PEC Zwolle de competitie dramatisch begonnen. En met een bezoek aan FC Groningen voor de boeg lijkt de lijdensweg van de ploeg van John van ’t Schip, die in 2018 al zijn uitwedstrijden verloor, nog niet in zicht.