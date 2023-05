NEC kan play-offs vrijwel zeker vergeten na nederlaag bij FC Twente, duel tijdelijk stilgelegd door biertje op veld

Václav Cerny en Virgil Misidjan waren de smaakmakers in de Grolsch Veste in Enschede. De buitenspeler uit Tsjechië maakte de openingstreffer en stelde Misidjan met een fraaie assist in staat om ook te scoren. Opnieuw Misidjan en Ricky van Wolfswinkel, op aangeven van Cerny, tekenden voor de eindstand.

Jasper Cillessen ging vorige week vreselijk in de fout tijdens het thuisduel van NEC met sc Heerenveen en blunderde vorige maand ook al in de Gelderse derby tegen Vitesse. Een van de keepers van Oranje begon nerveus in de Grolsch Veste. Hij schoot in de openingsfase de bal zo laat weg dat Manfred Ugalde bijna kon scoren.

Cillessen reageerde even later wel uitstekend op een inzet van Joshua Brenet. Hij was vlak voor rust kansloos na een geplaatste kopbal van Cerny. De vleugelspits uit Tsjechië maakte zijn twaalfde competitietreffer van dit seizoen. Cerny bereidde in 61ste minuut met een prachtige assist ook de 2-0 van Misidjan voor. Misidjan maakte ook het derde doelpunt en invaller Van Wolfswinkel tekende voor het slotakkoord.

FC Twente blijft de nummer vijf van de Eredivisie. NEC is voorlopig de nummer tien van de ranglijst en verliest een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal steeds verder uit het oog. FC Twente kwam tot 29 doelpogingen, NEC slechts tot zes. NEC staat op 38 punten. Dat zijn drie punten minder dan RKC Waalwijk en Heerenveen, die later dit weekend nog in actie komen in speelronde 32.

