NEC kent geen problemen met Jong AZ en behoudt aansluiting

NEC begon ijzersterk aan de uitwedstrijd in de Noord-Hollandse polder. Door hoog druk te zetten nam het vanaf de aftrap het initiatief. In de eerste minuten gingen enkele kansen verloren, maar na twaalf minuten schoot Aymen Sellouf na goed werk van Rangelo Janga raak, 0-1.

De tweede helft speelde NEC volwassen uit, het had drie kwartier controle over de wedstrijd. Tavsans tweede goal van de avond was NEC’s derde en laatste. Door de zege houdt NEC aansluiting bij de bovenste vier van de eerste divisie, waar gestreden wordt om twee directe promotieplaatsen.