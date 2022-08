NEC luistert rentree Jasper Cillessen op met ruime zege in Volendam

Het begon zondagmiddag nog zo mooi voor de thuisclub. Daryl van Mieghem nam na elf minuten spelen een diepe bal van Benaissa Benamar uitstekend aan en omspeelde Cillessen waarna hij Volendam in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op voorsprong schoot. Even later kwam de doelman goed weg toen een niet al te lastig schot via zijn handen op het dak van het doel belandde. Het leverde Cillessen nog pijnlijke vingers op ook.

Volendam had het betere van het spel, maar NEC wist de wedstrijd razendsnel om te draaien. In de zeventiende minuut twijfelde Elayis Tavsan niet toen Mikkel Duelund de bal met zijn hoofd teruglegde: met zijn linker schoot hij de 1-1 binnen. Twee minuten later was het Oussame Tannane die via de binnenkant van de verre paal zijn eerste treffer voor NEC aan liet tekenen en zo de Nijmegenaren op voorsprong schoot.

Na rust ging Volendam op zoek naar de gelijkmaker, maar echt grote kansen kwamen er niet. Aan de overkant stelde Lasse Schöne een kwartier voor tijd zijn Deense landgenoot Mikkel Duelund in staat de 1-3 binnen te koppen. Vlak voor tijd zorgde Jordy Bruijn met een keurige stift voor het slotakkoord.

Het gepromoveerde FC Volendam, dat vorige week de terugkeer in de Eredivisie had opgeluisterd met een punt bij FC Groningen (2-2). NEC ging bij de start van de competitie in de blessuretijd onderuit tegen FC Twente (0-1).

,,Volendam begon goed aan de wedstrijd", zei Cillessen na afloop bij ESPN. ,,Wij waren een beetje zoekende hoe we onder die druk uit konden komen op het droge veld. We vonden ons ritme en daarna ging het beter. Ik had sowieso in Spanje zes jaar niet op kunstgras gespeeld. Tijdens de warming-up had ik weinig grip, dus heb ik met schoenen met pinnen gespeeld. Dat voel ik nu wel aan mijn voeten.”

