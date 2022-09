NEC moet op zoek naar nieuwe technisch directeur: Van Leeuwen vertrekt

Memphis Depay strompelt gebles­seerd naar de kant bij Oranje, trieste aftocht Teun Koop­meiners

Bondscoach Louis van Gaal heeft in de interland tegen Polen al twee spelers geblesseerd zien uitvallen. Al in de openingsminuten moest middenvelder Teun Koopmeiners per brancard van het veld. Vroeg in de tweede helft haakte ook Memphis Depay af, ogenschijnlijk met een hamstringblessure.

22:07