NEC naar Almelo voor bekerduel met VVV

Video Arbitrage haarscherp bij vrije trap Bazoer, maar doodschop op Tannane niet bestraft

9 februari Vitesse dacht vanavond in de 70ste minuut op een 0-1 voorsprong te komen in de kwartfinale van de TOTO KNVB-beker op bezoek bij Excelsior. Het feest ging niet door voor de Arnhemmers, omdat scheidsrechter Dennis Higler van mening was dat de bal niet stillag bij een vrije trap op eigen helft.