NEC wil Lasse Schöne terughalen

Voor Schöne is het de tweede keer in korte tijd dat hij met NEC spreekt. Zo was hij begin dit kalenderjaar ook al in beeld in Nijmegen, nadat zijn contract bij Genoa werd ontbonden. Toen verkoos de 51-voudig Deens international de overstap naar Heerenveen boven een terugkeer naar NEC, dat destijds nog actief was in de eerste divisie.