Nederland, België en Duitsland stellen zich kandidaat voor WK vrouwenvoetbal in 2027, Brazilië wordt concurrent

Nederland, België en Duitsland hebben zich officieel kandidaat gesteld om het WK vrouwenvoetbal in 2027 te organiseren. ,,We are ready", zo plaatsten de voetbalbonden uit die landen op Twitter.

Landen die interesse hebben om in 2027 het WK vrouwenvoetbal te organiseren, moeten dit uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de FIFA. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document. De KNVB maakte al in 2018 bekend dat het interesse heeft in de organisatie van het WK 2027, samen met België en Duitsland.

Volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, azen onder meer Zuid-Afrika en Brazilië ook op het WK 2027. Landen die voor 19 mei hun kandidatuur hebben ingediend, krijgen tot 8 december de tijd om een uitgebreid bidbook te maken met daarin alle plannen, de beoogde speelsteden en stadions en een financiële onderbouwing. In het bidbook moeten de kandidaten ook vermelden hoe ze omgaan met mensenrechten en duurzaamheid. Daarna bezoeken inspecteurs van de FIFA de geïnteresseerde gastlanden.

,,De populariteit van het vrouwenvoetbal heeft in Nederland een hoge vlucht genomen na het EK in 2017. Sindsdien zijn de Oranjevrouwen niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetbal", vertelt De Jong. ,,Het vrouwenvoetbal maakt ook wereldwijd enorme vorderingen. Wij willen met ons gezamenlijke bid gebruik maken van dit momentum en het vrouwenvoetbal een nieuwe impuls geven. Een katalysator voor de positie van alle vrouwen in het voetbal. Onze ambitie is om de beste sportieve omstandigheden voor de speelsters en een unieke sfeer voor onze Oranjefans te creëren. Daarbij richten we ons op het steeds grotere belang om grote evenementen zo duurzaam en verantwoord mogelijk te organiseren.”

Brazilië stelt zich ook kandidaat

Ook Brazilië gaat zich kandidaat stellen voor de organisatie van het WK 2027. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft dat bevestigd. ,,De regering zal beschikbaar zijn om het WK van 2027 naar Brazilië te halen”, schreef het Braziliaanse staatshoofd op Twitter.

Brazilië wordt daarmee een geduchte concurrent van Nederland, België en Duitsland, die al aan de FIFA hebben laten weten dat ze gezamenlijk een bid zullen indienen.

De FIFA opende vorige week de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de mondiale bond. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst. Brazilië organiseerde in het verleden de WK’s voor mannen, in 2014 en 1950. ,,We verkeren in een betere positie dan toen we de laatste keer het toernooi voor de mannen hielden. En het voetbal voor vrouwen heeft zich heel goed ontwikkeld in ons land”, voegde president Lula eraan toe. De officiële bekendmaking is op 17 mei 2024 bij de ledenvergadering van de FIFA.

Nieuwe ranking

De Leeuwinnen staan na de interlands van afgelopen maand nog steeds op de achtste plaats van de wereldranglijst. De ploeg van trainer Andries Jonker speelde tijdens een trainingskamp op Malta twee keer tegen Oostenrijk (2-1 verlies en 4-0 zege).

In de top 10 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen veranderde amper wat ten opzichte van de vorige ranking, die in december werd uitgebracht. Australië steeg twee plaatsen en staat nu op de tiende plaats, achter Brazilië (negende) en Nederland.

De Amerikaanse voetbalsters, regerend wereldkampioen, voeren de ranglijst aan. Duitsland en Zweden maken de top 3 compleet. Europees kampioen Engeland, dat onder leiding staat van bondscoach Sarina Wiegman, neemt de vierde plaats in.

De Nederlandse voetbalsters bereiden zich voor op het WK van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze oefenen op 7 april in Sittard tegen Duitsland en vier dagen later in Rotterdam tegen Polen.