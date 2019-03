Nederland - Duitsland om 15.00 uur? Voor UEFA is dat geen optie

Door Maarten Wijffels



Vaak gehoord gisteren na de meeslepende interland in de Arena: ‘Het is weer leuk om Oranje te kijken’. Maar ook: ‘Kan zo’n topwedstrijd tegen Duitsland niet wat eerder op zondag? Want om 20.45 uur moeten mijn kinderen al naar bed’.



Het antwoord op die vraag is even simpel als teleurstellend: dat kan niet. In die zin dat Nederland (lees: de KNVB) er geen enkele invloed meer op heeft. Dit is de eerste kwalificatiereeks (EK of WK) in de historie die centraal is vermarkt door de UEFA. De Europese voetbalbond bepaalt hoe laat er waar en wanneer wordt gevoetbald in de race naar EURO 2020.