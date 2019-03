Nederland en Duitsland onder het vergrootglas: Oranje licht favoriet

Virgil van Dijk kreeg in aanloop naar Nederland – Duitsland de vraag: wie is favoriet zondag? ,,Poeh, vind ik heel moeilijk in te schatten. Laat de pers het maar bepalen,’’ was zijn antwoord. Vandaar een vergelijking op vier onderdelen tussen Oranje en de Mannschaft. Met als conclusie: Een licht voordeel voor Oranje vanavond, maar dan wel heel licht.

Door Maarten Wijffels



1. Ingespeeld team

Als de uitslag vanavond alleen op basis van dit onderdeel zou worden bepaald, zou Oranje dik in het voordeel zijn. Nederland is al een jaar geleden begonnen met bouwen aan een nieuw team. De problemen van zijn Duitse collega Joachim Löw heeft Koeman al lang getackeld.

Kwesties als: hoe neem je goed afscheid van een gouden generatie oudere spelers? Hoe richt je de nieuwe pikorde in? Hoe snel krijg je automatismen in het spel? Van Oranje staat na een jaar van passen, meten en uitproberen op een positie of negen wel vast wie de basisspelers zijn. Hooguit op het middenveld (De Roon of Pröpper) en op één van de flanken aanvallend (Bergwijn of Promes) was er de afgelopen dagen discussie mogelijk op weg naar de aftrap vanavond. En op rechtsback, maar door de blessure van Kenny Tete is Denzel Dumfries daar nu sowieso de nummer 1.



,,Bij Duitsland is het ook voor ons gissen naar de opstelling’’, zegt Koeman (zie ook video hieronder). Löw heeft op zeker vijf, zes posities nog een puzzel te leggen, erkent hij zelf ook.

2. Individuele kwaliteit

Hier een plus voor de Duitsers. Want aan talent heeft Löw geen gebrek bij de opbouw van een nieuw team. Dat zagen we bijvoorbeeld al in de twee confrontaties met de Mannschaft in de Nations League. In oktober vorig jaar in de Johan Cruijff Arena viel Leroy Sané in. En die draaide een paar keer de Nederlandse verdediging dol. Als Sané ‘gewoon’ één of twee keer had gescoord uit een aantal grote kansen, was het zeker geen 3-0 voor Oranje geworden.

Naast Sané zijn er Julian Brandt, Kai Havertz en Jonathan Tah, drie jongelingen uit het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, die ook veel individuele kwaliteit meebrengen. En vlak daarnaast de paar overgebleven leden van de oude harde kern niet uit, zoals Marco Reus en Toni Kroos.

Volledig scherm Kai Havertz (rechts) tijdens het duel met Servië. © BSR Agency

,,In Gelsenkirchen was Kroos in november bepalend op het middenveld, hij bereidde ondermeer de Duitse 2-0 voor,’’ zegt Koeman. Ook hij ziet het zo: ,,Qua teamvorming zijn wij met Oranje verder in het opbouwproces ja. En ik zit veiliger op mijn stoel dan Löw. Maar voetbal is ook individuele kwaliteit van spelers hè. Hoewel ik vol vertrouwen ben, hoeft dit misschien helemaal niet het goede moment te zijn om Duitsland te treffen.’’

Wapens op de bank

Als Oranje vanavond aanvallend wil wisselen, zijn er niet zo veel smaken. Als Bergwijn, Memphis en Babel de voorhoede vormen net als donderdag tegen Wit-Rusland, en Wijnaldum start als meest offensieve middenvelder, dan kan Koeman nog Promes inbrengen. En verder Donny van de Beek, Luuk de Jong en Tonny Vilhena als type-middenvelders en pinchhitter met specifieke, afwijkende kwaliteiten.



Bij de Duitsers is er meer mogelijk. De Duitse pers verwacht Sané met Timo Werner en Marco Reus in de aanval. En Kroos en Kimmich daarachter als centrale middenvelders in een 3-4-3 systeem. Het betekent dat Havertz, Brandt, Ilkay Gündogan, Serge Gnabry en Leon Goretzka allemaal nog buiten de basis vallen als middenvelders/aanvallers. Al deze spelers zou Koeman maar wat graag toevoegen aan zijn groep.

Beluister hieronder onze speciale Nederland-Duitsland-podcast

Frisheid/fitheid

Het was opvallend woensdag in het oefenduel van Duitsland met Servië (1-1): op het eind kregen meerdere Duitsers kramp, onder wie ook Leroy Sané. Frisheid kan zeker een factor worden als het vanavond lang gelijk zou staan. De laatste keer dat Oranje twee interlands binnen vier dagen had (in november tegen Frankrijk en Duitsland) zag je dat duidelijk terug in de tweede pot. ,,We lazen op de ochtend van die wedstrijd uit de testen al af dat het moeilijk zou worden. Spelers gaven aan dat ze nog met vermoeidheid zaten,’’ zei Koeman deze week.