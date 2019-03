Nederland gaat als favoriet kraker tegen Duitsland in

Van steunpi­laar tot clubicoon: huwelijk Penders en NAC na negentien jaar via telefoon­tje ten einde

23 maart NAC nam afgelopen vrijdag afscheid van assistent-trainer Rob Penders. Het clubicoon kreeg in een telefoongesprek te horen dat er, mede door de komst van Ruud Brood en Regillio Vrede, geen plaats in de technische staf meer voor hem is. Hierdoor komt er na negentien jaar trouwe dienst een einde aan een geslaagd huwelijk.