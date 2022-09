Nederland op weg naar twee rechtstreekse tickets voor de Champions League? Nou, voorlopig nog niet

De coëfficiëntenlijst van de UEFA. Sinds de Nederlandse clubs weer regelmatig goed presteren in Europa, is het een steeds vaker terugkerend onderwerp. Vier vragen en antwoorden over die lijst en hoe die kan helpen om behalve Ajax ook PSV, Feyenoord, AZ of FC Twente in de Champions League te krijgen.

1. Twee rechtstreekse tickets voor het hoofdtoernooi van de Champions League, wanneer hebben ‘we’ die nou eindelijk weer?

Nou, voorlopig nog niet. Ook de club die dit seizoen tweede wordt in de eredivisie, moet komende zomer voorronde Champions League spelen. Om voor 2024-2025 wél een extra CL-deelnemer te kunnen inschrijven, moet Nederland dit jaar op die vermaledijde coëfficiëntenlijst, een rangschikking op basis van de prestaties in het Europese voetbal in de laatste vijf seizoenen, in de top 6 eindigen. Virtueel staat Nederland in de top 6, maar er ligt nog een lange voetbaljaargang voor de boeg. Portugal kan Nederland zomaar weer voorbij steken. Het Zuid-Europese land heeft met FC Porto, Sporting en Benfica immers drie clubs in de groepsfase van de Champions League en de laatste twee van dat rijtje zijn daarin uitstekend begonnen.

2. Maar de Champions League wordt in 2024-2025 helemaal anders, toch?

Ook dat nog eens, ja. In de nieuwe opzet verdwijnen de poules. In plaats van acht groepen van vier clubs (32 deelnemers in totaal), komt er één grote ranglijst van 36 Champions League-deelnemers. Alle clubs spelen acht wedstrijden in plaats van zes en op basis daarvan wordt bepaald wie er naar de achtste finale gaan, wie er een tussenronde moeten spelen en wie voor dat jaar is uitgespeeld.

Volledig scherm PSV'er Armando Obispo treurt na de uitschakeling door Rangers. © Pro Shots / Marcel van Dorst

3. Vier extra deelnemers, biedt dat nog kansen aan Nederlandse clubs?

Niet direct. De nummer 5 van de coëfficiëntenlijst krijgt een extra ticket. Momenteel is dat Frankrijk, al zou Nederland Frankrijk dit seizoen best nog in kunnen halen. Ook is er één ticket extra te verdienen in de voorronde tussen de kampioenen van de ‘kleinere landen’, niet van toepassing op Nederland dus. De andere twee tickets gaan naar de landen die het jaar ervoor het beste hebben gepresteerd op de coëfficiëntenlijst. Ter voorbeeld: afgelopen seizoen pakte Nederland na Engeland de meeste punten in de Europese toernooien. Dat zou in de nieuwe opzet dus een Champions League-ticket hebben opgeleverd voor PSV.

4. Maar concreet, wanneer kan de nummer 2 van de eredivisie nou eindelijk eens écht gaan meelopen in de Champions League-polonaise?

Dat hangt volledig af van dit Europese seizoen, dus. Vallen de Nederlandse clubs terug en presteren de Portugese veel beter, dan hebben de goede prestaties van vorig jaar (nog) geen effect. Krijgen we weer veel Nederlands Europees succes, kan zelfs de nummer 3 van 2023-2024 meedansen op het feest (als Frankrijk wordt ingehaald op de coëfficiëntenlijst). En stel dat Nederland naar plek 5 op die ranglijst klimt en in 2023-2024 net als vorig jaar in de top 2 van het seizoen eindigt, dan kunnen er mogelijk zelfs vier Nederlandse clubs deelnemen aan de ‘Champions League nieuwe stijl’. Volop kansen voor PSV, Feyenoord, AZ en FC Twente dus.